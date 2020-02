Vizinho mata pastor por suposta fofoca em Carlópolis

Corpo foi enterrado na tarde desta quinta-feira

O pastor evangélico Valdemir Ramos , de 46 anos, foi assassinado pelo seu vizinho, Rogério Sanches, numa chácara que virou loteamento na tarde de quarta-feira, dia 12, no bairro Jaboticabal, em Carlópolis.

A PM foi ao local e encontrou o homem sentado com ferimentos no rosto, no peito e nas costas e ainda com sinais vitais.

Chegou a ser conduzido ao Pronto Socorro, porém no trajeto chegou já sem os sinais vitais devido aos ferimentos, constatado óbito por uma médica.

Segundo a reportagem apurou, os dois envolvidos teriam tido uma indisposição séria por uma pretensa difamação que acabou se transformando num crime.

Os PMs realizaram diligências nos bairros próximos e na rua Sobrasil, bairro Vista Alegre, localizou o homicida, que confessou ter esfaqueado a vítima.

Dada voz de prisão ao indivíduo, algemado e conduzido até a delegacia da Polícia Civil para devidas providências. A faca (foto) foi apreendida.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho levou o corpo que foi entregue à familiares e sepultado nesta quinta-feira, dia 13.