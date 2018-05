Vó Zaíra morre aos 79 anos com AVC

Na noite desta quarta-feira

Faleceu na noite desta quarta-feira, dia dois, dona Zaíra Laiter dos Reis (fotos sozinha e com uma das netas, Cristiane), aos 79 anos, em Santo Antônio da Platina.

Sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e na sequência falência múltipla dos órgãos.

A banda de rock Vó Zaíra foi uma homenagem que o neto, Daniel Laiter, fez para ela, assim como também a Hamburgueria VZ (Vó Zaíra), na avenida Frei Guilherme.

Foi proprietária do Hotel Municipal, onde hoje é o Palácio do Comércio, na esquina das ruas Rui Barbosa e Munhoz da Rocha.

Famosa por seus quitutes, forneceu marmitas, teve diversas pastelarias, tendo a última sido adquirida pelo seu sobrinho Valdemir o “Bill”, que mantém a tradição de seus deliciosos salgados até hoje no centro da cidade, na rua Marechal Deodoro.

Ela era avó da Flávia da Sanepar( casada com João Neto, do menino honesto do programa de Luciano Huck). Era católica fervorosa e viúva do saudoso Toninho do Salão Azul.

Deixa quatro filhas: Célia Laiter dos Reis, Sueli Camilo, Solange Laiter e Sônia Laiter, além de nove netos, Flávia Giovanna, Roger, Cristiane” Kicki” Rodrigo, Daniel, Vinícius Andre , Nayara, Pamela e Léo Laiter, quatro bisnetos: Brenda, João Neto, Maria Eduarda e Vitor e uma tataraneta: Maria.Além de parentes, amigos e admiradores.

O corpo está sendo velado na funerária Vitoriana e o sepultamento será às 16 horas no cemitério São João Batista.