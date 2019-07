Vôlei feminino de Siqueira Campos volta a disputar JAPs

Assaí se classificou em primeiro mas desistiu da competição

O voleibol feminino de Siqueira Campos foi convidado a disputar a fase final dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS) – Série B. O convite foi aceito e a equipe começa a se preparar para a competição, que acontece em Ivaiporã, entre os dias 23 e 29 de agosto.

Ao todo, 121 atletas de seis municípios da região vão disputar a final dos JAPS: Bandeirantes (futsal feminino), Cornélio Procópio (basquete e futebol masculinos), Figueira (voleibol masculino), Ribeirão Claro (futebol sete), Ribeirão do Pinhal (handebol masculino) e Siqueira Campos (futsal masculino e voleibol feminino).

Siqueira Campos disputou a fase regional dos JAPS em Assaí e ficou em segundo lugar na competição. As donas da casa foram campeãs e conquistaram a vaga para disputar a fase final. Mas, a equipe de Assaí, que atuou com duas atletas convidadas, desistiu. Com isso, a organização dos Jogos convidou Siqueira Campos, segundo colocado na fase regional, para participar no lugar de Assaí.

Segundo informações, as duas atletas convidadas de Assaí não poderão disputar a fase final e a equipe ficou desfalcada. Com isso, a delegação optou por não inscrever atletas na competição. Melhor para Siqueira Campos, que aceitou o convite.

Além do voleibol feminino, Siqueira Campos também vai participar com o futsal masculino, que foi classificado em primeiro lugar na fase regional de Assaí.

Uraí também desistiu de disputar a fase final, com o handebol feminino e Cornélio Procópio não levará a equipe feminina de basquetebol. Não há informações sobre o motivo da desistência dessas duas cidades em disputar a fase final dos JAPS com equipes femininas.

É possível que, pelo fato de as atletas serem mães, terem filhos e compromissos profissionais, ficaram impossibilitadas de se ausentarem durante os dias de competição, em Ivaiporã.

Reportagem: Valdir Amaral/Especial para o npdiario