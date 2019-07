Voleibol feminino de Quatiguá conquista ouro

Nos Jogos da Juventude

A quinta-feira (25) foi marcada pela final do vôlei feminino na cidade de Andirá, sede regional do 32º Jogos da Juventude (JOJUPS), região 3. A equipe de Quatiguá competiu com Cambará e levou o ouro para casa.

A disputa aconteceu na quadra da Escola Municipal Ana Nery. A equipe de Cambará abriu o placar e o jogo seguiu equilibrado disputado ponto a ponto. As duas equipes tiveram a oportunidade de encerrar o set, mas as meninas de Quatiguá com um bloqueio mais eficiente conseguiu os dois pontos de vantagem e encerrou o set em 29 a 27.

No segundo tempo a equipe de Quatiguá abriu o set e se manteve à frente da equipe adversária. Com mais tranquilidade e precisão nos lances as meninas de Quatiguá conseguiram finalizar a partida no segundo set em 25 a 17.

A emoção tomou conta da equipe de Quatiguá no final o jogo. Segundo o técnico da equipe Wagner Ledo, houve muita superação até a chegada do ouro, ele contou que nos últimos trinta dias a equipe não tinha aonde realizar os treinos devido a reforma no Ginásio Municipal de Quatiguá.

Não ter aonde treinar abalou um pouco a equipe. Tentamos reverter a situação e marcar alguns amistosos na região, mas não conseguimos. Tivemos que nos reinventar e superar as adversidades até conquistar o ouro”, explicou o técnico de Quatiguá Wagner Ledo.

O próximo passo agora, segundo o técnico, é seguir com treinamento intenso para a fase final da competição que acontecerá em novembro na cidade de Francisco Beltrão. “Vamos ter que treinar pesado, dar o nosso melhor porque a fase final sempre é mais difícil”, destacou o técnico de Quatiguá.

Os Jogos da Juventude do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Andirá.

Texto e fotos: Valdir Amaral/Especial para o npdiario