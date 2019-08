Voo entre Cornélio e Curitiba amplia economia do NP, diz Roma ; conheça avião da rota

Deve iniciar viagens ainda em 2019

O deputado Luiz Romanelli (PSB) e o prefeito Amin Hannouche (PSDB) participaram nesta quarta-feira, 7, do lançamento pelo governador Ratinho Junior do programa Voe Paraná que prevê voos que atenderão na primeira etapa 11 cidades, entre elas, Cornélio Procópio. “O governador Ratinho Junior acerta ao priorizar com este programa o desenvolvimento econômico do Estado, através do fomento ao desenvolvimento sustentável e ao turismo”, disse Romanelli.

“O Voe Paraná é importante porque passará a integrar regiões, como o Norte Pioneiro, que hoje dependem quase que exclusivamente do transporte rodoviário. Os voos vão permitir um deslocamento mais rápido e confortável”, completa.

Romanelli disse ainda que os voos operados pela Gol vão atender, além de Cornélio Procópio, toda a mesorregião do Norte Pioneiro. “É um avião com nove lugares que vai melhorar o deslocamento dos moradores da região e dos empresários que precisam se deslocar ao norte do Paraná. Esses voos serão de grande avanço ao turismo, aos empresários, para o setor produtivo e para as cooperativas”.

Novas frentes – O prefeito local, Amin Hannouche disse que a nova rota permitirá a conexão de Cornélio Procópio e região com os grandes centros urbanos no Brasil e no mundo. “Isso traz uma mobilidade muito grande a todos, principalmente, às empresas que buscam hoje a otimização do tempo e novas frentes de investimentos. Estão de parabéns o governador Ratinho Junior por implantar o Voe Paraná e o deputado Romanelli por inserir Cornélio Procópio já nesta primeira etapa do programa”, disse.

O trabalho agora é de ampliar e melhorar as condições do aeroporto municipal e torná-lo apto a receber os voos previstos no programa Voe Paraná. “Com as melhorias, o aeroporto poderá receber aeronaves de outros portes e de outras regiões do Paraná e do Brasil. Vamos trabalhar toda a estrutura (do aeroporto), tanto da pista, saguão, da sala de espera, embarque e desembarque. Vamos investir o necessário para receber bem os passageiros da região”, completou prefeito.

Desenvolvimento – Os deslocamentos em parceria com a Gol serão feitos por aeronaves Cessna Grand Caravan de até 10 lugares, com média de três a quatro voos semanais. Curitiba será o principal destino, mas há também rotas interligando cidades do Interior. O presidente da Gol, Paulo Kakinoff, também participou do lançamento (foto com Romanelli e Amin).

Ratinho Junior afirmou que, além de atrair novas empresas geradoras de emprego e renda, o Voe Paraná vai estimular o desenvolvimento econômico também por meio do incentivo ao turismo. “Trabalhamos para incentivar os paranaenses a viajarem pelo Estado e para trazer pessoas do mundo todo para conhecer os pontos turísticos de todas as regiões do nosso Estado. O Paraná conta com 213 destinos turísticos e mais de 2.400 atrativos”, diz.Além da regionalização, o Programa Voe Paraná prevê a ampliação da malha nacional e a internacionalização destino/origem, com conexões nas cidades paranaenses.

O Grand Caravan EX é a versão top de linha do já consagrado Caravan, a aeronave que nunca parou de se reinventar. Tamanha versatilidade transformou o mais famoso turbo-hélice da Cessna em sucesso absoluto, com mais de 15 milhões de horas voadas e mais de 2.500 unidades vendidas no mundo todo.

Dimensões: Comprimento 12,67 m; Envergadura 15,87 m e a altura é de quatro metros e 60 centímetros.

Sua cabine ampla permite a rápida reconfiguração, adaptando-se perfeitamente a qualquer necessidade, seja para o transporte de cargas, bagagens ou até 9 passageiros (mais tripulação). A aeronave ainda pode operar em mais de 99,8% das pistas homologadas no Brasil, graças à capacidade de pousar e decolar em pistas curtas (apenas 426 m) e adversas, como em campos gramados ou de terra.

Também no conforto, o modelo acomoda confortavelmente até nove passageiros (mais tripulação), ou pode ser configurado para o transporte de bagagens, cargas ou ainda, em versões específicas, para o público.