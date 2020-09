Vulcão de Cambará é a nova Gata da Semana

Fisioterapeuta Andressa é maravilhosa e emerge linda e meiga

Andressa Custódio (fotos) , de 27 anos, reside em Cambará, é fisioterapeuta formada pela UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), e atualmente trabalha no seu Studio de Pilates.

O hobby é entrar em contato com a natureza, apaixonada por trilhas e pelos animais. “Amo viajar e conhecer lugares diferentes, de preferência que tenham muito verde. E nas horas vagas gosto de ler livros e assistir séries na Netflix, gosto de fazer atividade física no Pilates e muay thai. Adoro minha profissão, amo poder ajudar as pessoas através do toque”, afirma a musa.

A frase que mais gosta e leva para vida é: “ conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana”.