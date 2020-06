VW/Gol e caminhão colidem e homem morre na PR-092 (vídeo)

Um rapaz de 19 anos ficou ferido; ele é de Jundiaí do Sul

Irineu dos Santos Abreu, idade não precisada, perdeu a vida e Luan Faria da Silva, de 19 anos, se machucou gravemente em acidente ocorrido no início desta quinta-feita, dia 11, no KM 327 da PR-092, em Santo Antônio da Platina. Ao contrário de boatos que foram espalhados na região, o acidente não foi perto do motel Six Suíte (localizado no KM 50 da BR-153).

A vítima fatal conduzia o VW/Gol, com placas de Bauru(SP), junto com o passageiro Luan, e acabou entrando na pista contrária colidindo frontalmente com o caminhão placas de Santa Catarina.

O jovem, que é de Jundiaí do Sul, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado em estado grave ao Pronto-socorro Municipal platinense e depois à Santa Casa de Jacarezinho. O corpo de Irineu dos Santos Abreu foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho para ser entregue para os familiares.

O acidente formou uma fila de cerca de seis quilômetros na rodovia durante aproximadamente quatro horas.

A Polícia Rodoviária Estadual posto Platina atendeu a ocorrência.