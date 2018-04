Wenceslau Braz: Contratação de agentes normaliza limpeza pública

É o terceiro PSS da atual gestão

Os 22 contratados do PSS (Processo Seletivo Simplificado) da prefeitura de Wenceslau Braz para atuar na limpeza pública do município começaram as atividades nesta semana. O reflexo disso será a normalização do segmento nas próximas semanas.

Em virtude da falta de funcionários a prefeitura encontrou grandes dificuldades com a limpeza pública nos últimos tempos, mas com o PSS esse problema está com os dias contados.

De qualquer forma, a prefeitura continua orientando os moradores a não jogarem lixos, entulhos e quaisquer outros materiais em ruas e calçadas. Para isso existe o serviço de Protocolo e a possibilidade de pedir caçambas gratuitamente.

Para o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), a realização do PSS é uma forma eficiente e justa de contratar funcionários. “Estamos legalizando situações que há décadas eram feitas de forma equivocadas. Estamos acabando com os funcionários recibados, fazendo tudo dentro da lei, modernizando e aprimorando a gestão pública em muitos quesitos, incluindo a contratação de funcionários”, avalia.

Este é o terceiro PSS realizado pela prefeitura de Wenceslau Braz na gestão Paulo Leonar. Anteriormente o município havia realizado um para a contratação de professores para a rede municipal de ensino e outro para a contratação de estagiários.

FISCALIZAÇÃO -Voltando à questão da limpeza pública, o município também deve intensificar a fiscalização sobre a limpeza de terrenos baldios, que são de responsabilidade de seus proprietários.

De acordo com as leis municipais, um dono de terreno que não manter sua propriedade limpeza poderá ser notificado e multado.