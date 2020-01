Wenceslau Braz é destaque positivo na Imprensa do Paraná

Troca de luminárias e lâmpadas reduz consumo de energia elétrica

Wenceslau Braz se transformou em notícia positiva em todo o Paraná. O município concluiu recentemente um projeto que substituiu toda a iluminação pública por lâmpadas de LED. O trabalho de troca das 2.428 luminárias foi feito com recursos do Programa de Eficiência Energética da Copel, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Após aprovação em chamada pública, a instalação dos equipamentos foi executada pela prefeitura como contrapartida do projeto, que seguiu as especificações técnicas detalhadas pela consultoria da Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar).

O investimento em materiais comprados foi de R$ 1,7 milhão. Além de garantir maior qualidade na iluminação de vias e praças no período noturno, a troca de luminárias e lâmpadas proporcionará ao município uma redução no consumo de energia elétrica da ordem de 753 MWh (megawatt-hora) ao ano, o que equivale ao consumo anual médio de 370 residências.

O prefeito Paulo Leonar (foto) destaca a parceria da Copel e da Funpar, elencando os benefícios imediatos observados pelo município de 20 mil habitantes. “A cidade está de cara nova, melhorou a segurança pública e a qualidade de vida da população. A cidade está brilhando com a iluminação LED”.

Para o diretor da Copel Distribuição, Maximiliano Andres Orfalli, ajudar a tornar o uso da energia mais eficiente em diferentes segmentos é um compromisso da empresa. “Nosso Programa de Eficiência Energética está perto de completar 20 anos, com ações que são exemplo para todo o País”, afirma.

NOVOS PROJETOS – A exemplo de Wenceslau Braz, o município de Carlópolis também teve um projeto aprovado em chamada pública pela Copel e deve ter, em breve, sua iluminação pública repaginada.

Outras cidades interessadas poderão inscrever suas iniciativas de eficiência energéticas até o dia 10 de fevereiro, no edital 002/2019, disponível no site www.copel.com

A chamada pública que está aberta disponibiliza R$100 milhões em recursos para a execução de projetos aprovados em indústrias, comércios, condomínios residenciais, propriedades rurais ou instituições de serviço e do poder público.