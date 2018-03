Wenceslau Braz entrega uniformes para escolas esportivas

Gestão investe na estruturação do esporte como instrumento de inclusão social

A prefeitura de Wenceslau Braz tem feito nestes primeiros meses de 2018 a distribuição de uniformes para escolinhas esportivas do município, em uma ação de estruturação do esporte como instrumento de inclusão social. Apenas neste ano receberam os kits os atletas do futsal feminino, vôlei masculino e vôlei feminino – futebol e futsal masculino já haviam recebido no ano passado.

Os uniformes são confeccionados a partir de patrocínios do comércio brazense, que tem sido um grande aliado da prefeitura neste processo de crescimento do esporte em Wenceslau Braz.

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), comemora o crescimento dos projetos das diferentes modalidades desenvolvidos pela prefeitura à partir do ano passado. “Nós acreditamos no esporte como uma ferramenta de extrema importância social, pela disciplina, pela ocupação e por tudo de valor que o esporte, seja qual for, traz às pessoas. Hoje nosso município tem diversas escolinhas e estamos ampliando ainda mais as modalidades, dando apoio, levando nossos jovens para jogos, trazendo competições para nosso município e dando a Wenceslau Braz o destaque no esporte que teve em décadas anteriores”, avalia.

ESCOLINHAS – Hoje as escolinhas do município contam com quase 500 crianças e adolescentes participando. “São quase 500 jovens que muitas vezes ficariam o tempo ocioso na rua, mas ao invés disso estão praticando um esporte. Quero agradecer ao excelente trabalho do nosso secretário de Esportes, o Michael, e toda sua equipe, os professores, que fazem um trabalho muito valioso para o futuro do nosso município”, completa o prefeito.