Wenceslau Braz ergue arena esportiva

Paulo Leonar vistoriou as obras ontem

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar, esteve nesta quinta-feira (02) em visita às obras para a instalação de uma arena esportiva no município. A estrutura será instalada na Vila Toyoki, ao lado da Escola Municipal Cecília Meireles e do Centro Social Urbano.

A arena tem custo de R$ 250 mil. A estrutura conta com grama sintética, alambrado, vestiário e arquibancada e a obra deverá ser entregue até o fim do mês que vem.

Mais uma grande obra conquistada pela gestão Paulo Leonar, a arena irá beneficiar integrantes de projetos sociais e esportivos do município, alunos da Escola Municipal Cecília Meireles e toda a comunidade ao redor.

“É uma obra muito importante, que vai beneficiar centenas de crianças e jovens de Wenceslau Braz e toda a comunidade aqui em volta da escola, como a Vila Toyoki, Vila Verde, Jardim San Rafael e o Conjunto Ney Braga. Agradecemos aos deputados parceiros do município e toda nossa equipe de projetos e do esporte que foram muito eficientes para entregar a documentação exigida dentro do prazo”, pontua Paulo Leonar.

O prefeito ainda afirma que deverá anunciar novas obras nos próximos meses. “O primeiro ano de mandato foi de plantarmos muitas coisas, e agora começa a colheita. Essa arena esportiva é um exemplo disso, mas temos várias outras obras que estão prestes a serem anunciadas e que vão melhorar e muito a qualidade de vida dos nossos moradores”, projeta.

ESPORTE LEVADO A SÉRIO – O esporte de Wenceslau Braz desde o ano passado passou por uma grande revolução. Projetos esportivos de diferentes modalidades, campeonatos regionais de grande porte e vitórias que têm projetado o nome do município em todo o Estado.

Hoje, mais que lazer, o esporte é usado como instrumento de inclusão e resgate social. Apenas nas escolinhas esportivas são aproximadamente 500 crianças e jovens matriculadas. O campeonato regional de futsal, por exemplo, hoje é um dos mais respeitados em todo o interior do Paraná. E os bons resultados das equipes que representam Wenceslau Braz em competições em outros municípios mostram a qualidade dos professores e o comprometimento dos atletas.

“Em apenas um ano e meio de gestão criamos um esporte que se tornou referência em toda a região. Nossos times de diferentes modalidades são respeitados, nossos campeonatos atraem grandes públicos e nossas escolinhas são modelo a serem seguidos. Proporcionamos qualidade de vida e cidadania com essas medidas e vamos continuar com os investimentos para beneficiarmos cada vez mais pessoas”, finaliza o prefeito Paulo Leonar.