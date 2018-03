Wenceslau Braz garante turmas abertas para Educação Profissionalizante

São mais de 600 inscritos no Instituto Federal

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), garantiu a abertura de turmas suficientes para abrigar todos os mais de 600 inscritos nos sete cursos do IFPR (Instituto Federal do Paraná) no município. A princípio seriam apenas 40 vagas para cada um dos cursos, porém mediante a grande procura por parte da comunidade, a articulação do gestor junto à instituição rendeu a ampliação do número de turmas.

“Temos a maior ação da história do nosso município no quesito educação técnica e profissionalizante. Em pouco tempo teremos um grande número de pessoas concluindo seus cursos, tendo maior capacitação profissional e aptas às exigências atuais do mercado de trabalho. Isso sem contar que o diploma do IFPR é respeitadíssimo em todo Brasil pela grande credibilidade que a instituição possui”, comemora Paulo Leonar.

“Não podemos nos conformar tem ter um município que só é bom para as pessoas que já estão com o sustento garantido, pelo contrário, o município deve agir em favor daqueles que precisam ter um emprego, que precisam ter boa saúde, boa educação. E nós agimos exatamente nesse sentido, de trabalhar para aqueles que estão precisando. A vinda do IFPR é mais uma prova disso, porque hoje temos um déficit de mão de obra qualificada, ao mesmo tempo que temos pessoas em busca de emprego, então vamos dar à essas pessoas a qualificação necessária para saírem do desemprego”, continua o prefeito.

As matrículas aconteceram nestas segunda e terça-feira (19 e 20) e, como já foi dito, todos os matriculados estão com suas vagas garantidas. As aulas devem ter início nas próximas semanas.

Os cursos técnicos do IFPR em Wenceslau Braz são os seguintes: Administração, Agente Comunitário de Saúde, Logística, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho (foto), Serviços Públicos e Vendas. As aulas acontecerão uma vez por semana durante o período da noite, na Unopar. A duração dos cursos é de quatro semestres.

CICLO COMPLETO – Com essa ação o município “fecha um ciclo” de investimentos em educação, garantindo melhorias neste quesito para diferentes faixas etárias. Para a educação básica, a prefeitura adquiriu o Sistema Positivo para o fornecimento de material didático para todas escolas municipais de Wenceslau Braz. Já para os adolescente a prefeitura implantou o programa Jovem Aprendiz, que capacita e posteriormente dá inserção profissional a 35 jovens do município. Agora, para aqueles que já concluíram o ensino médio, o município trouxe esses sete cursos do IFPR, fazendo assim investimentos educacionais para todas as idades