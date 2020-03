Wenceslau Braz inicia nebulização contra o mosquito Aedes Aegypt

Principalmente no centro da cidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Wenceslau Braz iniciou neste fim de semana nebulização diurna para eliminar a fase adulta do mosquito Aedes Aegypti.O carro do fumacê (com bombas inseticidas) vai passar em locais pontuais da região central da cidade, próximo ao Estádio Presidente Vargas (Campo do Ferroviário).

Segundo informações da vigilância sanitária municipal, a ação é em caráter de emergência devido um caso suspeito da doença naquela região específica. Mesmo que ainda não haja a confirmação, a prevenção será realizada para que não haja proliferação mo mosquito entre as residências da redondeza.

Para que o inseticida possa agir com mais eficácia, os moradores devem deixar as portas e janelas abertas. Outra recomendação é manter alimentos, filtros de água e utensílios de cozinha cobertos. As vasilhas de água de animais domésticos também devem ser retiradas. Pessoas alérgicas ou com problemas respiratórios devem se ausentar de seus domicílios.A expectativa é que o cronograma de nebulização veicular ou manual atinja outras áreas da cidade, mediante confirmação dos casos (Texto: Folha Extra).