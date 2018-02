Wenceslau Braz inicia reforma no cemitério

Administração também pretende ampliar o número de gavetas

A prefeitura de Wenceslau Braz iniciou uma ampla reforma no Cemitério Municipal(foto). O objetivo é melhorar as condições do local, que em determinados aspectos estavam longe do ideal. A reforma é feita pela própria equipe da secretaria municipal de Obras.

Nestes primeiros dias as obras incluíram uma reforma na fachada do cemitério e melhorias nos banheiros. Depois a secretaria de Obras irá fazer melhorias nas ruas, muros e no cruzeiro, ponto de referência dentro do cemitério.

De acordo com o secretário municipal de Obras, João Gouveia, a ideia é antecipar as melhorias para que quando chegue a proximidade do feriado de Finados, em novembro, o cemitério já esteja em condições plenas de receber o grande número de pessoas que frequenta o local nesta data.

“Todo ano a prefeitura faz algumas melhorias perto do Finados, mas em 2018 entendemos que o cemitério precisa de uma reforma propriamente dita, então começamos cedo para dar tempo de concluir com calma e com qualidade até lá, que é quando milhares de pessoas visitam o cemitério e precisamos estar em condições de receber todo esse movimento”, diz o secretário.

Outra ação que a prefeitura de Wenceslau Braz pretende ter com relação ao cemitério é o aumento no número de gavetas, uma vez que as atuais já estão sobrecarregadas. “Hoje posso dizer que praticamente não temos mais gavetas, então estamos estudando e pretendemos ainda este ano ampliar o número de gavetas”, adianta João Gouveia.