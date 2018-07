Wenceslau Braz instala câmeras de vigilância

Centro da cidade e outros locais de grande circulação

A prefeitura de Wenceslau Braz em parceria com o Conseg (Conselho Municipal de Segurança) e a Polícia Militar deu início à instalação de câmeras de vigilância em pontos estratégicos do município.

Nesta primeira etapa serão seis câmeras instaladas em locais de grande circulação. Após a colocação dos postes, os equipamentos serão instalados, o que deve acontecer nos próximos dias.

Este é mais uma grande etapa no processo de modernização da prefeitura, além de ser um ponto fundamental na questão da segurança pública.

Essas seis câmeras serão instaladas nos seguintes pontos: esquina da 7 de Setembro com a Barão do Rio Branco, esquina da Felipe Miguel de Carvalho com a Barão do Rio Branco, esquina da Santos Dumont com a Expedicionários, esquina da Alameda Manoel Ribas com a 7 de Setembro e na Avenida Abílio Dabul.

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), comemora mais um grande avanço do município em seu mandato. “Em apenas um ano e meio temos conquistado avanços históricos para nosso município, e essas câmeras de vigilância são mais uma grande novidade que vai beneficiar muito a população e contribuir com o serviço da polícia na prevenção e investigação de crimes”, avalia.