Wenceslau Braz investe R$ 8 milhões e amplia rede de esgoto

As obras ligarão 1.328 domicílios

Nada menos que 1.328 casas ligadas à rede de coleta e tratamento de esgoto em Wenceslau Braz. É isso que o recurso de quase R$ 8 milhões vai proporcionar ao município em 2018 e 2019, no maior investimento público da história brazense. Com as obras, o percentual de cobertura sanitária saltará dos atuais 28% para aproximadamente 70%, transformando por completo a realidade local no quesito saneamento básico.

A obra acontece após intervenção do deputado federal Sérgio Souza (PMDB), uma vez que o projeto estava parado há anos em Brasília e o município nunca teve até então força política suficiente para conseguir a liberação.

Os recursos são provenientes da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) e as obras de ampliação de rede de coleta e tratamento de esgoto já estão em pleno andamento.

“É o maior investimento governamental já recebido por Wenceslau Braz, e também a maior obra pública da história do nosso município. Para nosso governo, é uma honra conseguir colocar essa ação em prática ainda no começo da nossa gestão. Uma obra que vai tirar um estigma de total atraso no saneamento básico porque nossos índices atuais são vergonhosos”, pontua o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT).

O gestor ainda agradece a intervenção fundamental do deputado Sérgio Souza, que conseguiu a liberação dos recursos junto ao governo federal. “Era um projeto que estava parado há anos e só pode sair do papel pelo empenho do deputado Sérgio Souza, que tem sido um grande parceiro de Wenceslau Braz”.

BAIRROS CONTEMPLADOS – A ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto irá contemplar oito bairros de Wenceslau Braz. São eles: Jardim San Rafael em sua totalidade, Vila Toyoki em sua totalidade, Conjunto Ney Braga em sua totalidade, Vila Nova em sua totalidade, Vila Brazópolis em sua totalidade, Vila Velha em boa parte do bairro, assim como Vila Santa Maria e Vila Los Angeles.

Vale ressaltar que ano passado os bairros Jardim Bela Vista l e Jardim Bela Vista ll já haviam sido contemplados em toda a sua extensão com as obras de ampliação da rede de esgoto.

IMPORTÂNCIA– Números comprovados indicam que a cada R$ 1 investido em saneamento, economiza-se R$ 4 na saúde. Ou seja, não é difícil de chegar a conclusão que muitos dos problemas que hoje o município enfrenta na área da saúde pública são reflexo dos baixíssimos índices de saneamento básico.

“Não tem como imaginarmos um município neste século tendo a grande maioria de suas casas com fossas sépticas, é um atraso total e até um descaso por parte do poder público. Por isso uma das nossas primeiras ações foi correr para buscar a liberação destes recursos. Com mais saneamento sem dúvida teremos uma cidade mais saudável e mais desenvolvida”, completa Paulo Leonar.