Wenceslau Braz lamenta invasão, vandalismo e furto no CRAS

Centro de Referência da Assistência Social foi invadido

A prefeitura de Wenceslau Braz lamenta,publicamente, mais um ato criminoso contra o município, cometido na madrugada de segunda-feira,dia cinco, no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Na oportunidade, dois rapazes invadiram o local, danificaram diversos computadores e outros objetos além de furtar um veículo da secretaria municipal de Assistência Social. Um vigilante do município percebeu a ação e avisou a Polícia Militar, que em poucos minutos conseguiu abordar a dupla e recuperar o carro furtado.

Justamente para diminuir problemas como esse é que a gestão municipal tem feitos os maiores investimentos da história do município na formação de cidadãos.

Atualmente Wenceslau Braz, de forma inédita, tem programas como o Jovem Aprendiz, contratação em massa de estagiários, chegada de cursos técnicos profissionalizantes do IFPR (Instituto Federal do Paraná), desenvolvimento de oficinas culturais e escolinhas esportivas e em breve terá ainda a Guarda Mirim, entre outros.



“Hoje nosso município colhe os maus frutos de duas décadas de ausência completa de programas visando o bem estar de crianças e jovens e a formação de cidadãos. Para reverter esse quadro é que estamos investindo tanto em programas, cursos e ações que visem tirar nossas crianças e jovens das ruas e visem ensinar práticas que proporcionem uma formação profissional e conceitos de coletividade, dando assim uma maior perspectiva de futuro a todos os participantes. A educação e a formação profissional são os melhores caminhos para uma sociedade melhor”, avalia o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT).

Fotos: Local foi invadido e série de objetivos foram danificados ou destruídos