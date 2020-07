Wenceslau Braz mantém quadro de positivados sem alteração

Infecção foi reduzida e a tendência é haver maior controle

Esta semana começou, felizmente, sem alterações no quadro da Covid-19 entre moradores do município, de acordo com o boletim epidemiológico da secretaria municipal de Saúde de Wenceslau Braz deste domingo, dia 26.

A situação contrasta com os números da semana passada, quando foram registrados 14 novos casos, com acréscimos diários nas estatísticas.

Desta forma segue o total de 73 positivados desde o começo da pandemia, com 53 já recuperados, quatro óbitos, 16 ativos (sendo 14 em isolamento domiciliar e os outros dois internados), 16 em investigação e 511 descartados após a realização dos exames laboratoriais.

É importante chamar a atenção para o fato de que existem relativamente poucos casos em investigação no momento, o que pode representar uma leve melhora no panorama da Covid-19 na cidade. De qualquer maneira os moradores devem estar atentos ao cumprimento rigoroso de todos protocolos e normas estabelecidos para frear a propagação da doença.