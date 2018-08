Wenceslau Braz melhora infraestrutura nos bairros

Centenas de moradores beneficiados

A prefeitura de Wenceslau Braz, através da secretaria municipal de Obras, fez ou está fazendo obras de infraestrutura em cinco vias do município: Ruas Ozório Leal, Colômbia, Frei Damião (foto) , Adolfo Pereira Lima e Miguel de Oliveira.

São reformas ou implantação de galerias pluviais, recolocação dos meios fios e recuperação da pavimentação em pontos deteriorados, beneficiando centenas de moradores dessas vias.

Em breve outras ruas também passarão por ações como esta. Vale lembrar ainda que para 2018 o município ainda tem duas grandes obras de pavimentação previstas, nas ruas Aguinaldo Pereira Lima e José Daller.

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar, afirma que as obras fazem parte de um conjunto de ações que visam melhorar a qualidade de vida dos moradores. “Infraestrutura é a base de tudo. Com uma infraestrutura adequada aí o município tem condições de se planejar a médio prazo e crescer de forma igual e inclusiva a todas as camadas”.

SANEAMENTO BÁSICO – A maior obra de infraestrutura realizado no município, porém, é no saneamento básico, onde Wenceslau Braz recebe o maior investimento público de sua história. São mais de R$ 15 milhões para elevar o percentual de coleta e tratamento de esgoto de 28% para mais de 80%. Essas obras estão em plano andamento e já chegaram a quatro bairros distintos da região de 2017 para cá.