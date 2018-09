Wenceslau Braz: Paulo Leonar anuncia conquista de 50 casas populares

Destinadas para pessoas de alta vulnerabilidade social

O prefeito Paulo Leonar anunciou a conquista de 50 casas populares para Wenceslau Braz e na manhã desta quinta-feira (13) o gestor fez questão de já visitar os terrenos que receberão as moradias em companhia dos vereadores Paulo Henrique Lima, o Rick, Professora Margareth e Dilciney Batista do Amaral.

“Quero muito agradecer ao deputado Alexandre Curi e a governadora Cida Borghetti pelo compromisso em liberar recursos para Wenceslau Braz. Também agradeço muito aos vereadores que estão sempre nos cobrando para que tenhamos um município cada vez melhor”, destaca Paulo Leonar.

As casas serão destinadas a famílias de alta vulnerabilidade social e pessoas que moram em áreas de risco. O investimento do governo é de aproximadamente R$ 3 milhões e a expectativa é que as obras comecem nas próximas semanas.

As novas moradias ficarão em três áreas distintas: em dois terrenos próximo ao Jardim Pôr do Sol e em um terreno ao lado do Centro Social Urbano.

“Essa obra já vai resolver em partes um sério problema que temos na questão habitacional e de pessoas que vivem em áreas de risco. Logo as obras terão início e este é apenas o primeiro projeto habitacional de outros que deverão vir pela frente. Nossa luta sempre será para melhorar a qualidade de vida especialmente das pessoas mais carentes, e é isso que estamos conquistando”, comemora o prefeito.

Também estiveram presentes o vice-prefeito Roberto Simão e secretários e diretores municipais.

EMPREGOS – A obra também traz consigo mais um benefício de grande valia para o município: empregos. A estimativa é que aproximadamente 30 vagas na construção das casas populares sejam destinadas a moradores de Wenceslau Braz.

“Tivemos a preocupação de garantir que esta obra também gerasse emprego e renda para nosso município. Temos uma expectativa aí de cerca de 30 empregos diretos com carteira assinada para moradores de Wenceslau Braz na construção dessas casas, ou seja, temos uma conquista dupla, que são as casas e os empregos”, completa Paulo Leonar.

PAVIMENTAÇÃO PÔR DO SOL– Outro assunto abordado durante a visita aos terrenos diz respeito à pavimentação do Jardim Pôr do Sol, que foi paralisado após o não pagamento do governo federal à empreiteira que realiza a obra. Já existe um acerto entre as partes e nos próximos meses a pavimentação será finalizada, beneficiando assim dezenas de moradores do bairro.

Fotos: Prefeito e vereadores visitam terrenos onde serão construídas as novas casas populares