Wenceslau Braz pede readequação de trevos

Melhoria dos acessos da PR-092 à cidade

O prefeito Paulo Leonar solicitou a readequação dos trevos de acesso a Wenceslau Braz pela PR-092 e a inclusão de um novo acesso durante reunião com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Abelardo Lupion (foto), na manhã desta quarta-feira, dia 29.

Os trevos apresentam risco aos motoristas que fazem as conversões entre a rodovia e a cidade e a readequação desses acessos é uma antiga reivindicação da comunidade.

“Temos um problema sério com os trevos da nossa cidade, que não apresentam segurança a quem trafega por eles. Inclusive já tivemos vários acidentes com vítimas fatais e estamos fazendo mais essa solicitação ao governo do Paraná”, afirma Paulo Leonar.

“O Estado tem atendido as nossas reivindicações para Wenceslau Braz, como a construção do centro cirúrgico e as obras emergenciais na PR-092 próximo ao viaduto, mas temos outras demandas e vamos aproveitar que temos as portas do governo abertas para continuar buscando melhorias para o município”, completa o prefeito.

Durante o encontro Paulo Leonar também cobrou agilidade na liberação dos recursos para a pavimentação do desvio. Na visita o prefeito estava acompanhado do vereador Paulo Henrique Lima, o Rick.