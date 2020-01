Wenceslau Braz recebe investimentos milionários da Pro Tork

Empresa criou complexo industrial no município

Wenceslau Braz tem sido foco de investimentos milionários por parte da Pro Tork, gigante do Norte Pioneiro, maior fabricante de motopeças da América Latina e maior fábrica de capacetes do mundo. Atualmente, a empresa conta na cidade com uma fábrica de ração e silo, além de um posto de combustível, sendo que os empreendimentos seguem em ampliação.

Somados os empregos gerados pelos negócios em si mais os operários que atuam nas obras, são cerca de 150 vagas diretas de trabalho. Localizada na PR-092, o complexo industrial da Pro Tork chama a atenção de quem trafega pela rodovia pelo tamanho dos canteiros de obras.

De acordo com o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (fotos), os investimentos são reflexo do conceito da Pro Tork e da credibilidade que o município tem hoje em dia. “Quando se tem uma gestão sem escândalos, sem casos de corrupção, existe uma credibilidade muito maior por parte dos empresários. Hoje o que acontece é isso. Quem iria investir num município que só era notícia na área policial, com escândalo na Amunorpi, desvios de combustível e tantas outras denúncias? Agora, livre desta marca de corrupção estamos atraindo investimentos e garantindo emprego para inúmeras famílias”, pontua, satisfeito.

PARCERIA – Para garantir que os trabalhadores tenham garantido o acesso local de trabalho, a prefeitura abriu uma nova linha de transporte público, ligando o centro da cidade até o bairro rural da Turma 9, onde estão localizados os empreendimentos da Pro Tork.

Vale lembrar que o transporte público de Wenceslau Braz é totalmente gratuito aos passageiros. Além disso, recentemente a prefeitura ainda substituiu os ônibus que realizam o serviço. “Abrimos uma nova linha para beneficiar os trabalhadores, garantindo que as pessoas tenham a possibilidade de ir e voltar para o trabalho com o transporte coletivo, a nossa popular circular, que além de ser gratuita também conta com novos ônibus. Aposentamos as antigas sucatas, que eram um verdadeiro desrespeito aos passageiros e vamos continuar com novas melhorias”, garante o prefeito.

REFLEXOS – Embora os investimentos da Pro Tork sejam os maiores privados hoje no município, Wenceslau Braz também conta com diversos outros empreendimentos em expansão. O resultado disto foi o aumento no número de postos de empregos formais em 2019 no comparativo aos últimos cinco anos, segundo dados do Ministério do Trabalho.

Em 2019, com 1.132 admissões contra 973 desligamentos, o município encerrou o ano com um saldo positivo de 159 postos de emprego criados – um dos melhores números de todo o Norte Pioneiro. Para se ter uma ideia, em 2018 o saldo foi de 24 vagas, em 2017 de 64 vagas, em 2016 de 77 vagas enquanto em 2015 e 2014 o saldo foi negativo, o que também comprova a competência da atual gestão.