Wenceslau Braz recupera ruas afetadas pelas chuvas

A prefeitura de Wenceslau Braz tem feito nos últimos dias a recuperação das ruas do Jardim Bela Vista e da Vila Garrucha (fotos) , locais afetados pelas fortes chuvas que afetaram o município recentemente.

Na ocasião as chuvas causaram vários estragos no cidade, especialmente nas ruas de terra, como é o caso de grande parte dos dois bairros em questão. Com a manutenção, a secretaria municipal de Obras também espera prevenir dentro das possibilidades os possíveis estragos que possam vir com as chuvas de janeiro.

“São bairros que há anos estão sofrendo e agora demos uma boa manutenção nas ruas, que ficaram em uma situação ainda mais crítica após as chuvas das últimas semanas”, afirma o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT).

PAVIMENTAÇÃO

Entretanto, a preocupação a médio prazo, do prefeito é de realizar a pavimentação dessas vias dentro deste primeiro mandato. Hoje, o município conta com cerca de 13 quilômetros de ruas não pavimentadas e o objetivo é calçar ao menos 80% deste número.

“Herdamos uma grande quantidade de ruas de terra ainda. Este ano já fizemos uma ampla obra de pavimentação, que foram as ruas Quinta e Nagib Maluf, e a partir de 2018 teremos grandes ações de calçamento em todo nosso município melhorando a qualidade de vida de milhares de pessoas”, completa Paulo Leonar.