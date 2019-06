Wenceslau Braz, Salto, Santana e São José participam dos JEPs

Jogos vão até quarta-feira

O Centro Esportivo Otacílio abrigou, nesta sexta-feira, dia 31, a cerimônia de abertura dos 66º Jogos Escolares do Paraná da regional de Arapoti.

Quarenta escolas competem na regional, destas, cinco participam apenas dos jogos para alunos com deficiência (ACD) e três têm jogadores competindo pelo ensino regular e pelo ACD. Os 1017 alunos-atletas representam sete cidades: Jaguariaíva, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Sengés, Wenceslau Braz e o município sede.

Autoridades – Cassiano Tomaz Salvador (foto principal), assessor do Chefe da Casa Civil, Guto Silva, anunciou que será cedido um recurso pelo governo do estado para o município de Arapoti no valor de 100 mil reais para ser investido na área de esportes.

Foi dado destaque especial para os alunos com deficiência. O acendimento do fogo simbólico foi feito pelo atleta Bruno Menom da Silva, da Escola Rafael Ribeiro de Lara (APAE), que disputa o futsal na categoria ACD (alunos com deficiência). A escola também abriu a parte de espetáculos do evento, com uma coreografia sensível. Com um cadeirante no foco principal e momentos que demonstravam superação de dificuldades e conquistas, arrancou aplausos do público.

Em seguida, o ginásio foi tomado por pompons com toque de dourado e a alegria das meninas do Programa de Atendimento à Criança e Adolescente de Arapoti. Inspirada nas líderes de torcida no estilo americano, a coreografia fez a ligação entre arte e esporte.

O Grupo de Dança Expressão Corporal (GDEC), referência na região e premiado em competições de alto nível, foi quem fechou a noite com as apresentações Vamos Pular, do grupo mirim, Start, do grupo infantil e Rock Stars, do grupo juvenil. Com acrobacias, movimentos inesperados, um tanto de fofura, no caso das pequeninas, e ousadia, no caso dos mais velhos, empolgou os presentes.

Kaique de Camargo de Pontes, do Colégio Estadual João Paulo II, atleta do futsal da categoria de 15 a 17 anos, conduziu o juramento do atleta. Ele disse que ficou feliz de poder representar todos os alunos-atletas nesse momento e que o importante é “sempre jogar limpo, respeitando um ao outro, o esporte é para se divertir, não para criar rivalidade”. Após a cerimônia de abertura, foi realizada a disputa pelo 3º lugar e a final da Copa Hendrio Prestes. O nome é uma homenagem a um jovem jogador de futsal do município que realizava trabalho voluntário em escolas, falecido em um acidente de carro.

Deste sábado (1º) até quarta-feira (05), serão disputadas as modalidades de handebol, tênis de mesa, voleibol, xadrez, atletismo e futsal, sendo que estas últimas terão competições ACD, da qual participam 106 alunos. Há ainda dois times de basquetebol masculino, automaticamente classificados para a fase macrorregional por serem os únicos de cada categoria.

“A grande jogada que nós temos aqui é viver. Vamos aproveitar esse momento para fazer amizades, estabelecer companheirismo, porque é o que levaremos daqui. Somos todos vitoriosos”, declarou Joaquim Gabriel Faustinoni, chefe do Núcleo Regional de Educação.

Abrindo oficialmente a competição, a prefeita Nerilda Aparecida Penna disse que o município se orgulha de receber todos os vizinhos nesse momento importante e parabenizou os professores e todos os envolvidos que proporcionam a realização da competição e o cuidado com a saúde.