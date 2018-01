Wenceslau Braz volta do recesso com mudança da sede administrativa

Mais conforto e rapidez para servidores e população

A prefeitura de Wenceslau Braz voltou aos trabalhos nesta segunda-feira, dia oito, com a mudança na sede administrativa , que agora está localizada na Rua Barão do Rio Branco (foto) em frente ao Sicredi – onde funcionava a secretaria municipal de Educação, que por sua vez agora está na Rua dos Expedicionários no piso superior do Banco do Brasil, onde era a prefeitura.

A inversão tem por objetivo dar mais condições de trabalho para servidores municipais proporcionando assim melhores serviços à população.

As outras secretarias e órgãos municipais não sofreram alterações em seus locais de atuação.

Vale lembrar que durante o recesso os serviços essenciais (como saúde e limpeza pública, por exemplo) tiveram expediente normal.

Os cidadãos que precisarem de solicitações ou informações da prefeitura devem continuar se dirigindo ao Protocolo, localizado na rodoviária do município.