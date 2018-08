Wenceslau melhora e amplia transporte de pacientes com frota renovada

Veículos sucateados substituídos com investimento de mais de R$ 1 milhão

Frota renovada, melhorando e ampliando o serviço de transporte de pacientes de Wenceslau Braz para tratamento médico em grandes centros. O trabalho da secretaria municipal de Saúde neste sentido beneficia centenas de pessoas diariamente.

Apenas na última segunda-feira (13) foram 130 pacientes levados para Londrina, Curitiba, Ibaiti, Jacarezinho, Ourinhos (SP) e Campo Largo.

“Não é segredo de ninguém que pegamos uma prefeitura sucateada, especialmente no que diz respeito a maquinário e veículos. Investimos mais de R$ 1 milhão na renovação da frota da saúde, que era o caso mais urgente por se tratar de longas viagens, e agora nossos pacientes vão até outros centros maiores com segurança e conforto”, destaca o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar.

Do início da atual gestão até hoje chegaram ao município carros, vans, ônibus e ambulâncias, que mudaram completamente o serviço de transporte de pacientes.

“Não podíamos de jeito nenhum continuar com uma situação de desrespeito à nossa população com aquela frota sucateada. Muitos daqueles veículos usados foram leiloados e comprados por ferro velhos apenas para a retirada de peças, tamanho o mal estado de conservação. Hoje a realidade é outra e mais ambulâncias chegarão a Wenceslau Braz ainda neste ano”, projeta o chefe do executivo.