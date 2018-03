Wenceslau realizou quase dez mil exames médicos em 2017

Fila de espera foi praticamente zerada

A prefeitura de Wenceslau Braz (foto), através da secretaria municipal de Saúde(foto), foi responsável pela realização de quase dez mil exames médicos a pacientes do município durante o ano de 2017.

Os números levam em consideração os convênios com hospitais, consórcios, laboratórios e os realizados no Posto de Saúde Central de Wenceslau Braz, sejam eles exames agendados ou exames emergenciais.

Outro ponto a se destacar é a redução drástica da fila de espera por exames, com casos de pacientes que aguardavam há mais de dois anos e em 2017 finalmente foram atendidos.

O número de exames de 2017 ainda é superior aos de anos anteriores e reflete o empenho da gestão municipal em melhorar a qualidade dos serviços públicos de saúde em Wenceslau Braz.



“Temos investido recursos e mão de obra na melhoria da nossa saúde pública, que reconhecidamente tinha grandes problemas em anos anteriores. Claro que estamos longe do ideal, mas aos poucos vamos revertendo esse quadro, mesmo com todas as limitações do SUS”, garante o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT).

“Faço questão de dar os parabéns à nossa secretária de Saúde, Leia Reis, que não tem medido esforços para melhorar os serviços prestados. Hoje ninguém foge da população, pelo contrário, temos um atendimento humanizado inclusive da própria secretária, que não trabalha de portas fechadas para ninguém”, continua o prefeito.

HOSPITAL- Outra ação do município em favor da saúde pública de Wenceslau Braz diz respeito ao Hospital São Sebastião. Além do convênio ter o valor mensal dobrado (passou de R$ 30 mil para R$ 60 mil), o prefeito Paulo Leonar conseguiu a liberação de quase R$ 1 milhão para reconstrução do centro cirúrgico (demolido em 2013) e ampliação do número de leitos.

“Assumimos com o hospital prestes a fechar as portas, e isso não é segredo nenhum. Com muita luta conseguimos mudar a realidade do hospital e dentro do nosso primeiro mandato com certeza ainda conseguiremos muitos outros avanços na área da saúde”, projeta Paulo Leonar.