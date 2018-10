Wenceslau remaneja alunos de CMEI com problemas estruturais

Ministério Público orientou a retirada das crianças

A prefeitura de Wenceslau Braz remanejará cerca de 80 alunos do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Criança Feliz, que apresenta graves problemas estruturais em três salas de aula (fotos). A medida é preventiva e acontece sob orientação do Ministério Público e do departamento jurídico do Poder Executivo.

Inaugurado em julho de 2016, o Centro de Educação Infantil sempre apresentou problemas estruturais, que mesmo recebendo manutenção preventiva, acabaram se agravando drasticamente na última semana.



Para evitar que os alunos corressem quaisquer tipos de risco, a direção e a Secretaria Municipal de Educação preferiram retirar os alunos das salas que apresentam problemas. As rachaduras têm aumentado diariamente, portas e janelas não abrem e o piso de uma das salas afundou bastante.

“Seria muita irresponsabilidade da nossa parte deixar as crianças estudarem em salas que estão naquelas condições. Não podemos nem cogitar a ideia de uma criança estudar em um ambiente que ofereça risco, ainda que não seja um risco imediato. Estamos estudando uma opção para que eles não sejam de forma nenhuma prejudicados”, garante o prefeito, Paulo Leonar.

O chefe do executivo também lamenta que uma obra de tão pouco tempo apresente tantos problemas. “Quando falamos que herdamos uma prefeitura sucateada, é a isso que nos referimos. Até obras novas apresentam defeitos gravíssimos. Já apresentamos o caso para o Ministério Público que nos orientou a tirar as crianças de lá, assim como nosso departamento jurídico. Agora vamos notificar a empreiteira responsável por realizar a obra para que tome as medidas necessárias. O que não pode é o município ficar no prejuízo ainda mais do que já está tendo, porque vamos precisar achar outro local para essas 80 crianças”, continua.

Como as falhas apresentadas são possivelmente de problemas do alicerce, a ala afetada do CMEI talvez precise de uma grande obra, que a princípio deve ser custeada pela empreiteira que realizou a construção.