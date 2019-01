Willian Guimarães renova parceria de sucesso com a Pro Tork

Campeão Paranaense de Motocross 18 vezes

Willian Guimarães acaba de renovar seu patrocínio com a Pro Tork, marca do segmento duas rodas que o apoia desde 2002. Foi defendendo a equipe que ele conquistou todos os títulos da carreira: bicampeão Brasileiro de Cross-Country, campeão Brasileiro de Arena Velocross, bicampeão Brasileiro de Motocross e 18 vezes Campeão Paranaense de Motocross.

O piloto de 45 anos não pretende parar por aí, sua expectativa para a temporada 2019 é de seguir somando títulos. “Estarei no gate do Brasileiro de Motocross e do Paranaense de Motocross e Velocross, categorias MX3, MX4, VX3 e VX4. Também gostaria de fazer o nacional de velocross, que seria algo inédito para mim, mas ainda estou no aguardo do calendário para poder me programar melhor”, explica.

A parceria que a Pro Tork mantém com Willian é uma das mais duradouras entre seus pilotos patrocinados, motivo de orgulho para ele. “É muito gratificante defender uma marca na qual eu acredito, que fornece excelentes equipamentos e se preocupa em promover o esporte. Inicio a minha pré-temporada com o objetivo de dar o meu melhor”, destaca.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.