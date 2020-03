Yazaki dá férias coletivas para 1.550 funcionários (vídeo)

A partir da próxima quinta-feira em Santo Antônio da Platina

A unidade industrial da Yazaki (fotos e vídeo desta segunda-feira,dia 23, às 14h48m na troca de turno) , empresa que fabrica chicotes elétricos, e a maior empregadora de Santo Antônio da Platina (a segunda, é a prefeitura com 1.101) trabalha em três grupos de colaboradores nas 24 horas por dia.

Por conta da crise do coronavírus e da grave recessão econômica global, a partir desta quinta-feira, dia 26, a empresa, situada na rua Arthur Celestino Silva , 600, Conjunto Vitória Régia, vai fechar as portas, deixando apenas cerca de 15 funcionários internos. Os outros 1.55o entrarão em férias coletivas.

Melhor que demissões. Se houve, não foram relatadas para a reportagem.

Segundo a diretoria informou ao npdiario nesta segunda-feira, 23, as linhas de produção não têm estoques, só fabricam peças sob demanda, é o chamado just in time (que significa “só na hora”, “momento certo”).

É uma forma de fazer a quantidade exata de um produto, de acordo com o pedido, de forma rápida e fazendo com que a peça chegue a seu destino no tempo certo.Os chicotes elétricos fornecidos às principais montadoras do país não foram solicitados e a planta industrial vai paralisar atividades.

A General Motors em São José dos Campos (SP) não fez mais pedidos. Ela já foi uma das principais clientes da Yazaki. Quarta, serão fabricados os últimos chicotes elétricos que foram demandados.

Segundo a direção ,a Toyota solicitará as peças a partir de sete de abril; a Honda dia 13 e a Mercedes-Benz 21 abril. Assim, o que se espera é que as férias coletivas terminem em um mês no máximo, se não houver desistências por parte das montadoras.

Fundada em 29 de janeiro de 1997, a Yazaki do Brasil é uma joint-venture da Yazaki Corporation com a Xignux. Juntas, elas têm 200 mil funcionários no mundo. Com sede em Nagoya, a Yazaki surgiu em 1939. Além do Japão, a companhia tem fábricas espalhadas pelos Estados Unidos, em Portugal, no México, na Tailândia, entre outros países.