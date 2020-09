Youtuber adolescente começa a ser reconhecido em Santo Antônio da Platina

Pedro Lucas Borba continua ampliando conhecimentos para consolidar carreira

Com apenas 17 anos, Pedro Lucas dos Reis Borba (fotos) , já é um blogueiro e Digital Influencer conhecido em Santo Antônio da Platina.

Sempre gostou de internet, gravar, editar e também impressionar pessoas.

“No começo foi tudo muito difícil para mim, ninguém me apoiava, na minha sala de aula era motivo de piada para todos. Eu trabalho com a internet desde quando dia 14 anos que já sabia gravar e editar mas, profissionalmente fazem apenas dois anos que foi quando resolvi estudar sobre o que é verdadeiramente ser um influenciador digital e blogueiro”, afirmou para a reportagem.

Está há dois anos com seu canal no YouTube e um ano e meio com um Instagram profissional. O canal chegou a ser hackeado com a exclusão de todos os vídeos com quase 60 mil visualizações. Já no Insta é aonde posto sobre a sua vida, realidade desde quando acordo até a hora de dormir. E também é a plataforma de trabalho onde faz as divulgações para lojas, lanchonetes, entre outros.

O importante, diz o adolescente, é ter foco, “meu objetivo de vida é ajudar minha família, e dar uma condição boa para eles viverem bem.

Ele estuda no Colégio Estadual Rio Branco e está no 3º ano do Ensino Médio, e faz também cursos online. Trabalha na empresa MK Modas, onde vendo roupas femininas @mk_maniadekilo