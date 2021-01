Cerimônia simples empossa também vice e os vereadores

Flávio Zanrosso, o vice Rodrigo Faria, ambos do MDB, tomaram posse na manhã desta sexta-feira, dia primeiro, em Tomazina.

“Peço que Deus me dê sabedoria para seguir governando nossa Cidade e poder continuar transformando a vida das pessoas. É uma honra e um orgulho ser Prefeito da terra que meus antepassados há muitos anos escolheram para viver quando deixaram o Líbano. Deus abençoe Tomazina. Desejo sucesso também ao meu vice prefeito Rodrigo e todos os Vereadores, que possamos juntos fazer ainda mais por nossa cidade”, assinalou, emocionado.

Candidato único, foi reeleito com 4.058 votos que representam 100% dos votos válidos das eleições majoritárias.

Empossados também Cezão(MDB), Chicão (MDB), Flavio Farias (DEM), Vinão (DEM), Neli Couto (PSD), Edvaldo do Barro Preto (MDB), Derli do Sapé (DEM), , Mané do Sapé (MDB) e Wesley Marques (MDB).