“Tive o prazer de receber a Vitória, seus pais, Rose e João Batista; o Diretor da Escola Estadual Francisco Inácio de Oliveira, Daniel e a Secretária da Educação, Cínthia”, contou, satisfeito, Flávio Zanrosso, chefe do executivo tomazinense neste início da semana.

Ele se referia à Vitória Aparecida dos Santos Barbosa (fotos) , de 15 anos. Ela mora na zona rural da cidade de Tomazina. A mãe é a diarista e o pai é granjeiro. Vitória é muito dedicada, não falta as aulas do Colégio Estadual Carlos Gomes, e sempre tira boas notas.

A estudante participou do processo seletivo do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, que levará 100 alunos da rede estadual para a Nova Zelândia no segundo semestre. A garota nunca saiu do País, conta que a viagem mais longa já realizada foi à São Paulo. Nesta semana, ela recebeu uma ligação surpresa. Foi selecionada pelo programa e em poucos meses vai atravessar o oceano para estudar inglês. Quem deu a boa notícia foi o governador Ratinho Junior.

Assim como Vitória, participaram do processo seletivo estudantes que ingressam no Ensino Médio na rede estadual do Paraná em 2021. A seleção dos inter-cambistas foi feita pela média de notas e frequência. O estudante deveria ter média maior ou igual a sete em todas as matérias e frequência maior ou igual a 85%.

Para preparar melhor os estudantes selecionados, um curso de inglês via aplicativo será ofertado em parceria com as universidades estaduais. Os gastos com a documentação necessária para a viagem e itens essenciais durante o semestre letivo no exterior serão custeados pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Vitória e os outros intercambistas selecionados também receberão uma ajuda de custo mensal de 800 reais.