Zezão acaba com distorção histórica na prefeitura

TAC pretende acabar com servidores trabalhando em desvio de função

Professor Zezão (fotos), prefeito de Santo Antônio da Platina, negociou com o Ministério Público o fim gradual dos desvios de função, situação arrastada por décadas na administração municipal platinense, com servidores trabalhando em atribuições diferentes das que originalmente foram admitidos.Eram pouco mais de 100 na gestão passada e foram reduzidos para 96 em 2017. Às dez horas do próximo dia 22,na sede da do Gepatria(Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa) o chefe do executivo e a promotora Kele Cristiani Diogo Bahena (foto), que liderou a iniciativa, assinarão um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), através do qual será acordada o fim da prática de usar funcionários em atividades distintas das previstas quando aprovados em concurso.

“Fizemos várias reuniões desde o início do ano passado”, relatou o prefeito ao npdiario, “as ações foram consensuais visando normalizar esse quadro, em fevereiro vamos ajustar alguns, em março outros…Não podemos corrigir tudo de uma vez senão bagunça a administração”, afirmou, adicionando que motoristas de ambulância, por exemplo, é um dos mais comuns na situação que se pretende eliminar.

A reunião do dia 22 contará também com a presenças de outros integrantes do MP e de vereadores.

Hoje, a prefeitura empresa aproximadamente 1.200 funcionários, sendo cerca de 600 na área de educação e 300 na de saúde.