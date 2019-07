Zezão anuncia novo fórum em Santo Antônio da Platina (vídeo)

Abrigará Varas Criminal, Cível, Infância e Juventude

Um sonho de décadas começa a ser realizado. Na tarde de sexta-feira, dia 19, o prefeito Professor Zezão Coelho(PHS) anunciou a construção do novo fórum de Santo Antônio da Platina. Foi durante visita de cortesia ao npdiario na companhia de diversas autoridades e lideranças.

O atual (fotos abaixo) é antigo, não tem acessibilidade, possui poucas vagas de estacionamento, entre outros problemas. Localizado na avenida Oliveira Motta, o prédio do Fórum Desembargador Octávio do Amaral será cedido para a prefeitura instalar secretarias, diretorias e departamentos, praticamente acabando com o excesso de imóveis locados pela administração pública municipal, gerando economia, conforto, mais qualidade e eficiência para serventuários da Justiça e a população em geral.

A construção será num terreno de oito mil metros quadrados em terreno da prefeitura atrás da Efapi (fotos abaixo) perto do CTG (Centro de Tradições Gaúchas), com recursos do Tribunal de Justiça do Paraná, e orçada, sem definição ainda, em aproximadamente R$ 3,5 milhões.

Abrigará Varas Criminal, Cível, Infância e Juventude, já que os fóruns Trabalhista e Eleitoral já têm suas próprias sedes na cidade, na ex-praça São Benedito.

Zezão explicou faltar apenas o projeto, o que será viabilizado com suporte da Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A propósito, o chefe do executivo fez questão de enaltecer o trabalho e a luta dos advogados, promotores e magistrados para que a reivindicação fosse atendida.

Vários prefeitos passaram os mandatos tentando confirmar e atender essa importante demanda, mas Zezão considera que todos tiveram seu méritos, “na política não importa nomes e sim as obras e realizações que ficarão para sempre”, observou, evidenciando humildade.

Na mesma tarde de sexta-feira, estiveram no jornal o Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho, tenente-coronel José Luiz de Oliveira, os advogados Américo Ricardo de Godoy Costa, Aílson Levatti (atual presidente da subseção da OAB), Celso Cardoso (ex-conselheiro da OAB), Pedro Pavoni (ex-presidente da Subseção), Alex Figueira (advogado e presidente do Sindicato do Comércio Varejista local),Cassiano Tomaz Salvador (assessor de Guto Silva, secretário da Casa Civil do Paraná), Juarez Leal Daio, representante do governador Carlos Massa Ratinho Junior no Norte Pioneiro, o coronel Airton Diniz, Luis Silva e Antônio Marcos de Souza, respectivamente secretários municipais de Planejamento, Agricultura e Indústria e Comércio, vereadores Luciano Vermelho(PTB) e Jefferson Vernier(PHS), ex-vereador Cláudio Domingues Cação, secretária-executiva da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Michele Naide, assessores parlamentares Agnaldo Rodrigues e Guilherme Saliba(também ex-prefeito de Tomazina) e o ex-presidente da Amunorpi e ex-prefeito de Quatiguá, Efraim Bueno de Morais.

