Zezão pede ampliação do efetivo e novos caminhões para bombeiros

Durante audiência em Curitiba

O deputado Luiz Cláudio Romanelli acompanhou nesta segunda-feira, 8, o prefeito Professor Zezão (PHS) em reunião com o chefe Casa Civil, Guto Silva, em que pleiteou a ampliação do efetivo e dois novos caminhões de combate a incêndio para o 7º SGBI (Subgrupamento de Bombeiros Independente) com sede em Santo Antônio da Platina.

“O Corpo de Bombeiros atende 22 cidades da região de Santo Antônio da Platina e mais de 300 mil moradores. É preciso de uma boa estrutura de trabalho para que os serviços continuem sendo prestados com excelência à toda população da região”, disse Romanelli.

Da reunião, participou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Samuel Prestes, que adiantou que os pedidos serão avaliados.

“O SGBI em Santo Antônio da Platina teria que ter pelo menos 118 bombeiros. Hoje, temos 45 bombeiros e a defasagem é grande. Precisamos também de caminhões de resgate, barco e de viaturas para atender acidente. Precisamos que tudo isso seja incrementado para que os bombeiros possam atender de forma satisfatória Santo Antônio da Platina e toda região”, disse o prefeito Professor Zezão.

Os dois caminhões de combate à incêndio – um em Jacarezinho e outro em Santo Antônio da Platina – estão para manutenção por problemas mecânicos e o comando do SGBI aponta a necessidade de novos equipamentos. O comando estadual do Corpo de Bombeiros licitou a compra de 45 caminhões e vai avaliar como distribui-los entre os grupamentos e subgrupamentos no Estado.

Além de Santo Antônio da Platina, o 7º SGBI atende as cidades de Cambará, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Jundiaí do Sul, Joaquim Távora, Carlópolis, Guapirama, Quatiguá, Siqueira Campos, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Jaboti, Conselheiro Mairinck, Ibaiti, Pinhalão, Wenceslau Braz, Japira, São José da Boa Vista, Figueira e Tomazina.

Cassiano Tomaz Salvador (assessor de Guto) com prefeito Zezão