2º Batalhão marca 165 anos da PM do Paraná

Na sede em Jacarezinho

Na manhã desta sexta-feira, dia nove, aconteceu solenidade em comemoração aos 165 anos de criação da Polícia Militar do Paraná no 2º BPM, em Jacarezinho.

Já são mais de um século e meio de inúmeros e bons serviços prestados à população paranaense na prevenção e combate à criminalidade, defesa da Democracia e dos direitos humanos, buscando, sempre, proporcionar a todos: segurança, tranquilidade e bem-estar social.

Na cerimônia compareceram autoridades civis e militares. Entre elas: Renato Garcia, juiz da comarca de Jacarezinho, Andréa Russar Rachel, juíza de Carlópolis, Lucas Junqueira Bruzadeli Macedo, promotor de Carlópolis, Mário Augusto Pereira, prefeito de Ribeirão Claro, Renato Garcia, juiz da comarca de Jacarezinho, Andréa Russar ,Dirceu Rosa Júnior, presidente da Subseção local da OAB, Antenor de Matos Pinheiro, representando o sistema Fecomércio, Ten.-Cel. Marcos Vinícius Koch, ex-comandante do 15º BPM, Capitão Angelino José de Siqueira,comandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, Subtenente Rogério Wollmann, instrutor do Tiro de Guerra jacarezinhense.



Outras pessoas também receberam a honraria das medalhas, como os soldados Góis (com a esposa, Graciele, e o filho, João), Nilcéia (com o filho, Miguel, e os pais, Adeli e Luiz) e o comunicador Claubinho Souza, que representou o pai, Aparecido de Souza Pinto, um PM da reserva que está com problemas de locomoção.

Na oportunidade, autoridades civis e militares também foram homenageadas com a medalha “Guardião do Norte Pioneiro”, condecoração que visa distinguir militares, civis, entidades públicas e privadas pelos relevantes serviços prestados ao 2º Batalhão de Polícia Militar, bem como reconhecidas ações desenvolvidas em defesa ou em apoio à segurança pública da comunidade do norte pioneiro do estado do Paraná.

Também foram agraciados com a medalha “Policial Militar” de bronze, de prata e de ouro, aqueles policiais que completaram 10, 20 e 30 anos de serviço, respectivamente. Tal homenagem destina-se a recompensar os bons serviços prestados pelos oficiais e praças da Polícia Militar do Paraná em proteção a comunidade.

O comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. José Luiz de Oliveira, ao fazer uso da palavra, agradeceu a presença de todos e disse estar honrado em fazer parte da corporação que há 165 anos protege a comunidade paranaense. Também assegurou nas falas os promotores Joel Carlos Beffa e Kele Cristina Diogo Bahena da relevância com que a colaboração entre Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário têm demonstrado no combate a criminalidade no Norte Pioneiro.