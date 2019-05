2º BPM participa do evento paraná cidadão e UPS cidadania

FEIRA DE SERVIÇOS DE CARLÓPOLIS

De 22 a 24 deste mês, o 2º Batalhão de Polícia Militar participa do evento Paraná Cidadão e UPS Cidadania – Feira de Serviços de Carlópolis. Além de garantir a segurança de todos os visitantes, também participa do evento com apresentações do Canil e de equipamentos policiais, buscando, assim, se integrar cada vez mais com a comunidade.

O evento é da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná e conta com a participação de diversos órgãos públicos e privados, que prestam diversos serviços à comunidade como expedição de documentos, palestras, apresentações, entre outras atividades que visam aumentar a integração comunitária.

No evento, o Canil do 2º BPM realiza demonstrações de adestramento, assim como, demonstrações dos trabalhos específicos do cão policial, como buscas de entorpecentes, de armas, de pessoas e de ataque.

A Feira de Serviços de Carlópolis ocorre de 13 a 15 de maio, das 9h às 17h, no salão paroquial da Paróquia Senhor Bom Jesus, no centro da cidade.