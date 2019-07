Abatiá e Carlópolis eliminados dos Jogos Abertos

Cornélio, Itambaracá, Jacarezinho e Santa Mariana na semifinal

Apesar da vitória por 4 X 1 contra Nova Fátima e de 5 X 2 contra Assaí, Abatiá não conseguiu se classificar para a próxima etapa dos Jogos Abertos do Paraná. Ao lado de Carlópolis, que perdeu para Cornélio Procópio e venceu Rancho Alegre por W O, Abatiá diz adeus à fase regional do 62º JAPS, que está sendo disputada em Assaí, no Norte Pioneiro do Paraná.

Os primeiros colocados de cada grupo foram Jacarezinho, Itambaracá e Cornélio Procópio. O segundo colocado, com a melhor campanha dos grupos foi Santa Mariana, que completa a lista dos quatro classificados para a semifinal dos Jogos Abertos do Paraná, que será disputada sábado, dia 13. Cornélio Procópio enfrenta Santa Mariana. Já Jacarezinho terá pela frente a forte equipe de Itambaracá. Os dois vencedores disputam a final do futebol, domingo, dia 14. Já os dois perdedores disputam o terceiro lugar, no mesmo dia.

Neste domingo, dia 7, foram definidos todos os classificados para a próxima etapa dos Jogos Escolares do Paraná. No futebol, Abatiá venceu Nova Fátima pelo placar de 4 X 1. Jacarezinho tinha pela frente a equipe de Assaí, dona da casa, que não se apresentou em campo, perdeu por W O e foi desclassificada da competição. Santa Mariana e Itambaracá fizeram um jogo emocionante na tarde de domingo. A vitória de Itambaracá por 4 X 1 deixou a equipe de Santa Mariana em segundo lugar no grupo B, colocação suficiente para que as duas equipes fossem classificadas.

Pelo grupo C, Carlópolis e Rancho Alegre fariam o último jogo da primeira etapa da fase regional dos JAPS. Fariam, mas Rancho Alegre não apareceu no campo e Carlópolis venceu por W O. Carlópolis tem à frente da equipe o competente técnico Marcelo Newmam, que também é secretário municipal de Esportes. Em pouco menos de dois anos, Newman tem contribuído para o crescimento do esporte amador em Carlópolis. Ex-atleta profissional, ele tem passagem por vários clubes brasileiros e atuou no futebol europeu, na Bélgica. Newman iniciou a carreira na Ponte Preta, onde atuou por dez anos. Ele também tem atuação no futebol boliviano.

Sob a direção dele, Carlópolis tem conquistado campeonatos importantes no Paraná, como o título de campeão do Bom de Bola e de vice-campeão dos Jogos da Juventude no ano passado e, além de vice-campeão Brasileiro em Aracaju (SE) neste ano. Por outro lado, a equipe que disputou os Jogos Abertos do Paraná foi formada há poucos dias e não houve tempo para treinamentos, uma vez que a maioria dos atletas trabalha em outras atividades profissionais. Outro agravante é o desfalque, já que no primeiro jogo, contra Cornélio Procópio, sexta-feira, dia 5, à tarde, muitos dos titulares da equipe não puderam atuar por conta do trabalho.

Mesmo assim, a expectativa era de que a equipe pudesse emplacar a classificação como a segunda melhor colocada dos grupos. Mas a goleada por Cornélio Procópio, na estreia, atrapalhou os planos da equipe de Carlópolis. A semifinal e as finais do futebol nos 62º Jogos Abertos do Paraná acontece de 12 a 14 de julho. As partidas serão disputadas no Estádio Doutor Durval José da Silva, com entrada franca.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio da Prefeitura de Assaí.

Texto e fotos: Valdir Amaral