Jacarezinho oferta oficina de Palhaçaria

Sem necessidade de experiência anterior

A figura do palhaço é milenar e popularmente querida e conhecida por todos, afinal, quem nunca teve vontade de vestir um nariz e sair provocando gargalhadas em todos? A oficina “Vivências de Palhaçaria”, que ocorre no próximo sábado, dia 15, surge como uma oportunidade para todas as pessoas que queiram experienciar e vivenciar essa arte, tanto para aqueles que desejam se profissionalizar na área ou para os que tem curiosidade e desejo da prática.

Assim, a oficina pretende investigar a espontaneidade, a leveza, a brincadeira dando espaço ao jogo e à improvisação através da Arte do Palhaço. “Uma oportunidade para relembrar a criança interior que brincou, arriscou, sem se preocupar com o ridículo.”, diz a atriz, palhaça e formadora Adelvane Néia (foto).

Ela, que iniciou seus estudos na palhaçaria em 1989, em Campinas/SP, com Luiz Otávio Burnier/Lume Teatro, tem desde então desenvolvido um trabalho de investigação na área e na comicidade. Circulou durante 15 anos com sua palhaça Margarida no espetáculo “A-MA-LA”, direção Naomi Silman, que encantou plateias pelo Brasil, e fora dele.

Serviço:

Oficina de Teatro “Vivências de Palhaçaria”

Ministrante: Adelvane Néia

Data: 15 de fevereiro, sábado

Horário: 10h30 às 13h30

Investimento: R$ 30,00

Local: Espaço de Arte, Cultura e Encontros (Al. Padre Magno, 892, Jacarezinho/PR)

Produção: CNX Produções Culturais e Humatriz Teatro

Inscrições e maiores informações: (43) 99662-1222.