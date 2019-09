Ação reúne Ribeirão Claro para plantio de árvores

Uma ação, coordenada pela Secretaria de Educação e Cultura da prefeitura de Ribeirão Claro, foi responsável pelo plantio de quase 150 mudas de árvores em vários pontos do perímetro urbano do município. A iniciativa faz parte do programa ‘Crianças Saudáveis, Futuro Saudável’, feita em parceria com empresas e que contou com a participação de alunos de todas as escolas da Rede Pública Municipal.

As mudas plantadas foram doadas pelo Instituto Melhores Dias.

Entre as espécies plantadas estão quaresmeira, ipê, jacarandá, chapéu de praia e escova de garrafa.

Já receberam as mudas o Jardim Ambiental Salomão Sogayar, avenida Padre Menendes, Residencial Bechara, escolas municipais, entre outros. Na segunda-feira, a Escola Municipal Correia Defreitas receberá novas mudas, encerrando o projeto. Além dos alunos, o plantio contou com a participação de funcionários da empresa Laticínios Carolina, em trabalho coordenado pela servidora pública Regimara Ruvina da Silva, com apoio dos servidores Allan Mamede de Souza e Noé Néia.