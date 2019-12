Corpo será enterrado de tarde em Ribeirão do Pinhal

Morreu manhã desta segunda-feira durante viagem a Curitiba

Aparecida Lima Gallo da Silva, de 58 anos, sem cinto de segurança, morreu em acidente nesta segunda-feira (16), no quilômetro 541 da BR-376, em Palmeira, nos Campos Gerais.

Ela acompanhava o marido, Vicente Reis da Silva. que era levado para um hospital da Capital, para tratamento de saúde.

A GM Spin da prefeitura de Ribeirão do Pinhal (secretaria de Saúde) em que estava bateu na traseira de um caminhão bitrem em trecho de reta, logo após o primeiro pedágio entre Ponta Grossa e Curitiba. O motorista, Cláudio Roberto Firmino, disse que tinha cerração e chovia muito na hora do sinistro.

Os demais ocupantes do veículo, incluído o condutor, tiveram ferimentos leves e ficaram em observação no Hospital Regional de Ponta Grossa e Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, sem risco de morte.

O local do acidente é de pista dupla.

O Instituto Médico Legal recolheu o corpo, depois liberado para a família.

Ficará no Velório São Carlos (rua Antônio Franco Ferreira, centro da cidade) e será sepultado no início da tarde desta sexta-feira, dia 18 no Cemitério Municipal.