Morto em Bandeirantes é enterrado em Santa Amélia

Na manhã deste domingo



Cristiano da Silva (fotos), de 34 anos, conhecido como “Gordinho” morreu num acidente ocorrido em torno das quatro horas da madrugada deste sábado,dia 19, no KM 61 da PR-855, em Bandeirantes.

O Polo (placas BCI-7379/Santa Amélia) em que estava bateu contra um caminhão(placas ISC-2121/Londrina), atrás do Santuário São Miguel Arcanjo.

O motorista do carro foi encaminhado, com ferimentos, para a Santa Casa de Bandeirantes e o condutor do caminhão não se machucou.

O corpo foi sepultado na manhã deste domingo, dia 20(fotos: Cleverson Rodrigues/Rádio Cabiúna).