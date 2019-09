Acidente em Wenceslau Braz deixa quatro feridos

Na noite deste domingo



Acidente tipo abalroamento lateral envolveu um Fiat Palio e um Ford/Ecosport na noite deste domingo, dia 15, no KM 251 da PR-92, em Wenceslau Braz.

A condutora do primeiro carro, Edna Gusmão, e os passageiros Iago Gusmão Pereira, 19 anos, sofreram ferimentos leves.

A condutora do SUV, Rosilene Servino,47, e a acompanhante Maria B. S. Yamamoto, 48,do mesmo modo tiveram apenas machucados superficiais.

O sargento Idemar, do Posto da Polícia Rodoviária de Siqueira Campos, atendeu a ocorrência.

Todos ocupantes encaminhados ao Hospital de Wenceslau Braz pela ambulância local.