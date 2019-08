Acidente mata jovem religioso e comove Guapirama

Enterro foi na tarde desta segunda-feira

Filho único, Robson Phelipe Manata (fotos) , de 24 anos, morreu na madrugada de domingo, dia 18, quando perdeu o controle da motocicleta que conduzia ao bater numa canaleta e cair no trecho entre Guapirama e Joaquim Távora. O garupa, seu amigo, se machucou, mas sem maiores consequências e , inclusive, estava no sepultamento do corpo ocorrido na tarde desta segunda-feira, dia 19, no cemitério guapiramense.

A morte causou comoção no município de apenas quatro mil habitantes.

No velório da Funerária Proceu, a tristeza era profunda.

A família é da zona rural e o pai havia dado a moto nova há dois meses para o rapaz, que estudou no Colégio Estadual David Carneiro, prestou serviços no Mercadinho da Regina, trabalhava há poucas semanas na empresa Frangos Pioneiro e era muito querido.

Católico praticante, atuava em grupo de jovens. Houve muita oração durante no velório e o enterro.