Adolescente apreendido furtado cobre em Jacarezinho

Menor infrator é capturado roubando fio

Policiais Militares foram solicitados para averiguar uma denúncia na rua Joaquim Antônio Graciano, Rua do IBC – Chácara, na tarde deste domingo, dia dois, em Jacarezinho. Indivíduos estavam furtando materiais numa chácara. No local, o morador vizinho ( PM da reserva) informou à equipe ter observado dois suspeitos e foi até a casa, onde possivelmente iriam furtar objetos, quando chegou , um dos assaltantes que estava no forro caiu, sendo então detido. Os PMs constataram o fato. Identificado, o adolescente é conhecido por vários envolvimentos em furtos na cidade.

O outro se evadiu antes da chegada das autoridades.

O menor apreendido estava ainda com uma faca na cintura e já tinha tirado aproximadamente 40 metros de fio de cobre do forro da residência.

O jovem de 17 anos foi encaminhado para DP local.