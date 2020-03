Advogado de Jacarezinho oferece apoio jurídico sem cobrar honorários

Durante perdurar a pandemia de coronavírus

Luiz Fernando Brunhari (foto) é um conceituado advogado de Jacarezinho e atua também na região. Ele se coloca como voluntário para atender eventuais clientes (sem cobrança de honorários) até que a crise do Coronavírus acabe.

Enviou a seguinte mensagem:

Você pai de família , empresário , do lar , seja lá qual for a sua condição.Através desta publicação me deixo à sua inteira disposição de maneira GRATUITA , durante e principalmente após a toda essa situação a qual vivemos , para lhe auxiliar em questões jurídicas se por acaso necessitar , seja por atraso de parcelas de financiamentos , impostos (mesmo os prorrogados ) , aluguéis ,dívidas contraídas , ou mesmo uma simples consulta para tomada de decisões .

Antes que me crucifiquem , não estou fazendo isso para me aparecer ou me promover , não sou candidato a nada e nem pretendo ser .

Estou querendo ajudar por empatia e amor ao próximo , vejo os profissionais de saúde se doando durante tudo o que passamos e isso é o mínimo que eu posso ofertar a toda a sociedade , aos que precisarem não tenham qualquer tipo de receio , esse auxílio será totalmente gratuito.

Contatos: (43) 9183-0477.