Advogado de PMs diz que morto foi único que cometeu crime

Teriam agido em legítima defesa e de terceiros

O advogado de defesa dos três policiais militares envolvidos na morte de Andrei Orsini Francisquini (foto), na madrugada de domingo (12), em Curitiba, Cláudio Dalledone Júnior (foto), afirmou à rádio Banda B que o único que cometeu algum crime no confronto ocorrido na Praça da Espanha foi o jornalista. Os policiais teriam agido em legítima defesa e em defesa de terceiros, além do estrito comprimento de dever legal.

“Esse sujeito cometeu uma série de crimes durante essa cinematográfica fuga e tentativa de homicídio contra os policias militares. O que colocou em risco toda a comunidade, já que na fuga acabou furando vários sinais vermelhos em altíssima velocidade. E utilizou da arma com maior letalidade naquele momento, o veículo dele que foi usado para tentar matar os policiais que faziam a abordagem”, afirmou Dalledone.

Ainda segundo o advogado de defesa dos policiais, Andrei era um “criminoso do trânsito”, já que em três meses na capital paranaense acumulou dez infrações, além de existirem evidências sobre outros crimes cometidos por ele. “Consultando os indicativos criminais e a própria Imprensa local, claramente se evidência que o sujeito era um criminoso do trânsito, além de já ter sido preso por extorsão. Ainda em um boletim de ocorrência do dia 30 de março, constatamos disparos de arma de fogo feitos por um veículo corsa com a mesma placa utilizada pelo veículo do jornalista. Ele também já havia atropelado, lá no norte pioneiro, um policial militar tentando a sua morte”, contou o advogado.

Os policiais ainda não prestaram depoimento, pois as autoridades que investigam o caso, em conjunto com a defesa, decidiram esperar a reunião de mais evidências e laudos sobre o caso, além do término da licença médica psicológica de estresse pós-traumático que os envolvidos estão cumprindo. A licença é de cinco dias e pode ser prorrogada para até trinta dias.(Texto e foto: Rodrigo Schievenin e Antonio Nascimento).