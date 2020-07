Aeronave socorre em Santo Antônio da Platina e Jaboti (vídeo)

Ambos sofreram infartos e correram risco de mortes

Um helicóptero do governo estadual – Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) – transportou uma mulher de 49 anos cerca de 9h45m deste sábado, dia 18,em Santo Antônio da Platina, e um homem de 53 em torno de 12h15m em Jaboti (imagens).

Em ambos foram atendidos por cardiopatias e levados ao Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas.

No caso da platinense, chegou no Pronto Socorro Municipal e na sequência encaminhada para a aeronave e no outro, o paciente sentiu fortes dores em sua casa na zona rural, foi levado por familiares e amigos ao Hospital Jaime Canet,onde recebeu os primeiros socorros.

Depois, no Estádio Municipal Alencar de Lima (Fotos e vídeo: Emerson Ferraz/Especial para o npdiario).