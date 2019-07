Agentes Comunitários agradecem prefeitura de Tomazina

Cursam enfermagem sem custos financeiros

O chefe do executivo de Tomazina, Flávio Xavier Zanrosso e o secretário municipal de Saúde, João Hélio,receberam neste início de semana os Agentes Comunitários de Saúde (foto).

Eles estão cursando de maneira totalmente gratuita o Curso Técnico de Enfermagem e, por isso, foram agradecer a prefeitura pelo benefício.

O prefeito detalhou que a iniciativa foi viabilizada através de uma parceria com a Escola de Saúde Pública do Paraná. “Além de Tomazina somente mais três municípios de nossa região foram contemplados com esse programa estadual, que é excelente para eles próprios e as comunidades onde vivem”, assinalou.